Habló el chofer que reclama más controles: “no me tomaron la fiebre ni los datos”

18 agosto, 2020 Leido: 606

Fernando Bernaola, chofer de micros tresarroyense, es el autor de un reclamo que recorrió las redes sociales en las últimas horas en torno a la necesidad de mayores controles en los accesos a la ciudad vinculados a la pandemia de coronavirus. Entrevistado por LU 24, aseguró que “volví de Buenos Aires el otro día y al entrar en la ciudad ni siquiera me tomaron los datos, solamente anotaron la patente del vehículo en el que venía. No me parece lo adecuado para prevenir”.

“En este mismo viaje pasé por la provincia de San Luis y para cruzarla tardamos alrededor de siete horas, porque fuimos escoltados por móviles, nos tomaron la fiebre, nos realizaron todo tipo de controles”, aseguró.

“Me gustaría como tresarroyense que para el cuidado de la salud de todos nosotros los controles sean uno por uno”, sostuvo.

Bernaola no estaba viajando desde el inicio de la pandemia, pero tuvo que volver a salir por las necesidades impuestas por la pandemia. Y entre otros recorridos, hizo uno de tres días con repatriados desde la frontera con Chile. “De Tres Arroyos salí a las 3 de la mañana y no había ningún control; y cuando volví, en horas del mediodía sólo me tomaron la patente. Y estoy haciendo cuarentena por cuenta propia, no me tomaron ni el nombre ni la temperatura y si se enteraron de que volví de una zona de riesgo es por mi posteo”, finalizó.

