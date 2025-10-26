Habló Karina Milei: “Estamos muy contentos”

26 octubre, 2025 27

“Estamos muy contentos”, dijo la presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei, en la puerta del bunker donde están esperando los resultados. Junto al vice del partido y titular de Diputados, Martín Menem, no adelantó números, pero valoró como un logro que, por primera vez, la fuerza estuvo presente en los 24 distritos.

“Agradecemos a todos los argentinos. Le pedimos a todos los fiscales que se queden hasta el último momento para cuidar los votos”, pidió Karina Milei. Además, afirmó que funcionó muy bien la Boleta Única de Papel (BUP): “no hubo ni una sola queja”. “Es un logro de este gobierno”, destacó.

