Habló Karina Milei: “Estamos muy contentos”
“Estamos muy contentos”, dijo la presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei, en la puerta del bunker donde están esperando los resultados. Junto al vice del partido y titular de Diputados, Martín Menem, no adelantó números, pero valoró como un logro que, por primera vez, la fuerza estuvo presente en los 24 distritos.
“Agradecemos a todos los argentinos. Le pedimos a todos los fiscales que se queden hasta el último momento para cuidar los votos”, pidió Karina Milei. Además, afirmó que funcionó muy bien la Boleta Única de Papel (BUP): “no hubo ni una sola queja”. “Es un logro de este gobierno”, destacó.