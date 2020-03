Habrá actualización automática de los valores para los comedores escolares

3 marzo, 2020 Leido: 2

El valor de las prestaciones de desayuno, almuerzo y merienda del Servicio Alimentario Escolar se actualizarán automáticamente de acuerdo a un índice de precios mayoristas del INDEC, y se incrementarán en un 5% en caso de que el incremento de precios supere ese número. Así lo anticipó la presidenta del Consejo Escolar, María José Adobatto, tras participar de un encuentro con la ministra de Desarrollo Social de la Provincia, Fernanda Raverta.

En este mismo sentido, Adobatto indicó que en adelante no se hablará de cupos sino que “habrá una nominalización del acceso al SAE que pasa por considerar a niños con una familia, con determinadas necesidades y como sujetos de derecho, no simplemente un número”.

En la práctica, es decir en términos de inscripción a los comedores, no está previsto ningún cambio. Pero habrá un seguimiento de casos que se desarrollará a través de una aplicación que conectará a las escuelas, proveedores y los Consejos Escolares, que será útil también para conformar una base de datos y con esa información destinar políticas de cuidado a los niños”.

La funcionaria también consideró que la entrega de la Tarjeta Alimentaria impactará positivamente en el universo de concurrentes a los comedores. Y apuntó a la necesidad de garantizar menús valiosos desde el punto de vista nutricional, para lo que sería fundamental “que cada escuela cuente con su cocina, porque el traslado desde la descentralizada hace perder calidad a las propuestas”.

