Habrá debate de candidatos en el Concejo y un proyecto de ordenanza para institucionalizarlo

21 septiembre, 2023

El presidente del Concejo Deliberante, Martín Garate, y el concejal Cristian Ruiz (Juntos) anunciaron hoy la realización, prevista para el 12 de octubre a las 19 en el Salón Blanco, de un debate con los candidatos a intendente que competirán en las elecciones del 22 de octubre. Pero al mismo tiempo presentaron un proyecto de ordenanza para institucionalizar esta práctica. La idea, indicaron, es promover la participación ciudadana y transmitir los debates a través de los medios de comunicación. Los temas a tratar en este primer encuentro serán salud, seguridad, educación, vivienda, generación de empleo y producción, transporte público, turismo y medio ambiente.

“Hace unos días recibimos una nota del bloque de Todos pidiendo un debate de los candidatos a intendentes en el Concejo, algo que en realidad ya veníamos pensando y que comuniqué enseguida a los presidentes de bloque. Entonces el concejal Ruiz me comentó que estaba trabajando en un proyecto de ordenanza para que esto sea institucionalizado, y decidimos avanzar por dos lados. Por un lado, hacer un debate el 12 de octubre, a las 19 horas, en el Salón Blanco, con una serie de temas y una organización que les vamos a comunicar a los candidatos el lunes próximo a las 11 aquí en el Concejo, y por el otro, avanzar con la idea que creo que la compartimos, si no son todos los concejales, la gran mayoría, de institucionalizar esto, por eso lo que correspondía es que Cristian esté acá”, indicó Garate.

Ruiz, por su parte, destacó que “en 40 años de democracia, que se den estos hechos en la casa de la democracia que es el Concejo, me parece que es muy oportuno y muy significativo para el contexto en el que estamos. Así que la idea es institucionalizar el debate de candidatos a intendentes y concejales que ya hayan pasado la instancia de las PASO, creyendo en que hay que tener un espacio oficial para marcar las ideas que cada uno de los espacios políticos de los candidatos tiene, y que hay que regularizar también la participación de los mismos. Que sea abierto a la comunidad, dándole espacio siempre a los medios de comunicación para que puedan transmitir y retransmitir toda esa información que se dé en esos debates. Y la idea, lo fundamental, es construir democracia, es construir participación ciudadana, es construir la visión de la necesidad de la política que tenemos hoy y que la comunidad se pueda apropiar de eso. Nosotros, como representantes de la comunidad, tenemos que generar estas herramientas y estos espacios y es un poco la idea de por qué surgía esto este año y sobre todo en elecciones”.

