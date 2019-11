Habrá deliberativa hoy y, de aprobarse, la interpelación a Cuesta se hará la semana próxima

El Presidente del Concejo Deliberante, Enrique Groenenberg, confirmó que hoy a las 13.30 horas habrá reunión deliberativa y que la semana entrante sería la interpelación al Secretario de Seguridad Municipal, Claudio Cuesta. Afirmó que la reunión deliberativa del viernes era válida “porque somos tres bloques y éramos mayoría”.

“Estoy a favor de lo dicho por la edil Tatiana Lescano. El viernes decidimos hacer la deliberativa con el apoyo de los bloques de la oposición. Lamentablemente, a sabiendas, el bloque oficialista no subió a la reunión y después me solicitaron si no podían hacer la deliberativa hoy, en la cual íbamos a tener la presencia de todos los concejales. Hablé con los bloques opositores, estábamos de acuerdo en posponer un día la sesión, sabía que no podía alterar demasiado el organigrama de lo que se propone, la interpelación al Secretario de Seguridad y consideré que no era de relevancia hacerlo un día antes o un día después. Por lo tanto pretendo hacer hoy la deliberativa”, aclaró Enrique Groenenberg.

Reiteró además que el bloque oficialista “a sabiendas no subió a la reunión, porque el Secretario estaba sabiéndolo y estuvo presente y se le solicitó en representación del Movimiento Vecinal y él dijo que no lo representaba porque él era Secretario del Concejo, pero él estaba sabiendo y los concejales también y no estuvieron. Se comprometieron a estar hoy. Coincido con Lescano de que hoy se tendrían que haber hecho la sesión”.

Confirmó en este sentido, que “accedo a hacer hoy la deliberativa, pero hoy se tendría que haber hecho la sesión para la puesta en consideración del decreto es escena y evaluar su aprobación, vamos a permitir hacerla y mañana después de la deliberativa, haremos al sesión especial para poner en consideración el pedido de interpelación”.

El Presidente del Concejo, resaltó que “era válida la reunión deliberativa, porque somos tres bloques y éramos mayoría por lo tanto era válido. Independientemente de eso, la semana entrante sería la interpelación”.

Mencionó también en cuanto al sistema que “se inicia la sesión con un concejal interpelador y una vez que responde a las preguntas de la interpelación, después el resto de los concejales pueden hacer preguntas. Este edil interpelador, se elegirá entre los concejales que propusieron la interpelación”.