Habrá licencia para padres cuando sus hijos no vayan a clases presenciales

12 febrero, 2021

En un nuevo paso hacia el inicio del ciclo lectivo 2021, el Gobierno Nacional oficializó la medida que permite a los padres pedir licencia para cuidar a sus hijos los días que no asistan a clases presenciales o tengan una jornada reducida.

La Ciudad de Buenos Aires y Jujuy serán los distritos que encabecen la vuelta a las aulas el próximo 17 de febrero, mientras que el resto del país se sumará a partir del 1 de marzo. A cinco días del esperado regreso, el Ministerio de Trabajo publicó este viernes en el Boletín Oficial la Resolución 60/2021 que fija los criterios mediante los cuales los empleadores deberán otorgar licencia a uno de los padres o responsable del estudiante las jornadas que sigan la clase de manera virtual en sus domicilios.

En efecto, el Poder Ejecutivo dispuso a partir del inicio del ciclo lectivo 2021 en cada jurisdicción, “se considerará justificada la inasistencia del progenitor, progenitora, o persona adulta responsable a cargo, cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente”.

De acuerdo a la normativa, la medida es de alcance nacional para el sector privado y precisa dos situaciones específicas para el goce de la licencia laboral:

– Los días en que no concurran a clases presenciales en el establecimiento educativo respectivo.

– Los días que concurran con jornada presencial reducida y no pueda cumplirse la jornada escolar normal y habitual del establecimiento educativo correspondiente.

La persona alcanzada por dicha justificación deberá notificar tal circunstancia a su empleador. Para permitir el adecuado control, deberá completar una declaración jurada que deberá contener: los datos del niño, niña o adolescente; grado en el que cursa y los datos del establecimiento educativo al que concurre; el régimen de presencialidad que se haya dispuesto en esa institución; y la declaración de que su presencia en el hogar “resulta indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente, los días en que no concurran a clases presenciales o no pueda cumplirse la jornada escolar normal y habitual del establecimiento educativo”.

Además, la resolución indica que “podrá acogerse a esta justificación solo un progenitor o persona responsable de los cuidados, por hogar“. El Ministerio de Trabajo explicó que “en función de las distintas situaciones epidemiológicas y de las decisiones que al respecto tomen las autoridades de las distintas jurisdicciones, la modalidad de retorno a la presencialidad se dispondrá de diversas maneras, en lo que hace a regímenes horarios y las diversas variantes de presencialidad y educación a distancia”. Por ello justificó el establecimiento de dichas pautas “cuanto a las tareas de cuidado en el hogar, así como a la previsibilidad en la dinámica de las relaciones laborales”.

“Renovamos la justificación de la inasistencia al trabajo. Ahora vamos a tener diferentes realidades, distintos modos de presencialidad“, había manifestado ayer, el ministro Claudio Moroni, cuando anunció la medida.

De esta manera, el ministerio de Trabajo readaptó la licencia parental vigente que se implementó al comienzo la suspensión de las clases presenciales en el marco del Aislamiento Preventivo Social y Obligatorio (ASPO) y se prolongó como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

Según las autoridades nacionales, la intención es que la vuelta de las clases presenciales sea, por lo menos, tres veces por semana en todo el país, de acuerdo al criterio de cada provincia y la capacidad áulica de los establecimientos escolares. Por eso es que en todo el territorio nacional habrá un ciclo lectivo distinto, con distintos grados de presencia en las aulas y formatos “mixtos” con un componente de virtualidad.

Hoy volverá a reunirse en forma presencial el Consejo Federal de Educación. Los ministros provinciales tendrán la primera sesión del año, que será decisiva para el regreso de las clases. Por primera vez, el presidente Alberto Fernández encabezará la reunión, y una que finalice, los funcionarios firmarán el compromiso de priorizar la educación sobre otras actividades en todo el país. Lo que se espera de ese cónclave es que se flexibilicen los requisitos de apertura en las escuelas y haya una mirada más focalizada de la situación epidemiológica.

