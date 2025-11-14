Habrá más de 3000 cabezas en el Destete de Primavera de Rústicos

14 noviembre, 2025 0

El próximo miércoles, Rústicos realiza la 4º edición del Destete de Primavera, remate presencial y televisado por Canal Rural en la Sociedad Rural de Tres Arroyos en Ruta 3 y 228.

El consignatario y mentor del Grupo Sergio Amuchategui en diálogo con LU 24 dijo “estamos preparando un remate imperdible, con gran oferta de terneros y terneras edición primavera, ya tenemos más de 3 mil cabezas y todavía seguimos anotando”.

“Quiero destacar la calidad de cada animal, acompañados de las mejores firmas ganaderas de la región; año a año este remate creció y nos alegra muchísimo”, aseguró.

Luego, Amuchategui afirmó que “los años de esfuerzo en conjunto con todos los criaderos, vienen dando sus frutos”.

“Los compradores buscan la mejor calidad en nuestros animales, los resultados obtenidos quedan en evidencia por que vuelven al año siguiente”, resaltó.

“Venimos muy bien con los remates, cerraremos el 2025 con un remate el viernes 28 desde las 14 en Claromecó con más de 1200 vientres páridos, preñados y para futuras madres”, finalizó.

Volver