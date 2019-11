Habrá que designar nuevo presidente y un representante del Concejo en el Consejo de Discapacidad

La renuncia de Sonia Finocchio, que hasta hace pocos días lo presidía, y la finalización del mandato como concejal de Mercedes Moreno, representante del Deliberativo, obligarán a nuevas designaciones en el Consejo Municipal para las Personas con Discapacidad. Hoy, no obstante, se reunió normalmente y se trataron temas atinentes a accesibilidad en las playas.

“El Consejo es presidido por el intendente o por quien él designe; ante la renuncia de Sonia Finocchio le hemos pedido al Ejecutivo que designe su representante pero se nos ha indicado que se concretará junto con el nuevo gabinete. No obstante, seguimos trabajando en distintos temas, entre ellos el informe sobre el estado de los paradores de las playas en cuanto a accesibilidad, que le solicitamos al director de Turismo para hoy pero no lo pudo presentar, y pedimos el cumplimiento de la ordenanza de la bajada accesible de Claromecó, que establece que debe ser el Ejecutivo el que se haga cargo de su funcionamiento. Hemos pedido por nota la información al respecto porque la sensación es que cada temporada que se inicia estamos en el mismo lugar”, sostuvo Moreno.

“Aprendí mucho del Consejo”

Aun cuando consideró que este año no se pudieron hacer grandes avances en varios temas en los que trabajó el Consejo, Mercedes Moreno aseguró que “mi paso ha sido muy motivador, porque pude aprender mucho y me obligó a formarme y capacitarme en varios temas. Además me han reconocido otros miembros del Consejo que se le dio, en estos años, una impronta muy activa, regularizando la periodicididad de las reuniones e interviniendo en varios temas”.

