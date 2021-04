Habrá un bono de 15 mil pesos a beneficiarios de asignaciones y monotributistas A y B en el AMBA

15 abril, 2021 Leido: 530

El presidente Alberto Fernández anunció subsidios para beneficiarios de asignaciones y monotributistas de las escalas más bajas que residan en el Área Metropolitana de Buenos Aires, una medida para compensar a las personas afectadas por las restricciones que hizo oficial anoche en medio del aumento de casos de coronavirus.

El jefe de Estado informó que les otorgarán $15 mil a beneficiarios de Asignación Universal por Hijo y de Asignación Universal por Embarazo. También se les abonará ese mismo importe a monotributistas de las categorías A y B.

“Tomé estas medidas en el AMBA, pero confío que otras provincias que están teniendo un número creciente de casos vayan uniéndose a lo que anunciamos ayer y sus pobladores también se verán beneficiados”, planteó.

“En el transcurso del día Fernanda Raverta, la titular de la Anses, dará los detalles de la asignación. No queremos que esas personas queden a la intemperie”, aseguró el mandatario en declaraciones radiales. “Ayer yo quise llamar la atención sobre el programa sanitario y no mezclarlo con otros aspectos porque nosotros no tomamos estas medidas y dejamos a la gente a la intemperie, ya que para muchos estos momentos hacen más difícil la vida”, agregó.

Durante la entrevista, el presidente precisó que en todo el país hay alrededor de 2.700.000 personas que pueden cobrar este beneficio, dispuesto para el AMBA, pero puso como requisito que las provincias deberán plegarse a las restricciones a la circulación entre las 20 y las 6, la suspensión de las actividades sociales, culturales, deportivas, religiosas y recreativas en lugares cerrados, el cierre de comercios desde las 19 y la suspensión presencial de clases en los tres niveles educativos.

