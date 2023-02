Habrá un operativo especial de limpieza durante Las 24 Horas con premios para quienes colaboren

3 febrero, 2023

Con motivo de la realización de la 61° edición de Las 24 Horas de la Corvina Negra, el mayor concurso de pesca en aguas abiertas de Sudamérica, la Municipalidad de Tres Arroyos junto al Club Cazadores montarán un operativo conjunto de limpieza de playas a realizarse durante el evento y con posterioridad al mismo.

Participarán la Secretaría de Gestión Ambiental, las delegaciones de Orense, Reta, San Francisco de Bellocq, la Sub Delegación del Balneario Orense, el Organismo Descentralizado Claromecó y la entidad organizadora, el Club Cazadores.

Diagrama de limpieza

En el Balneario Orense se dispondrá un carro con tractor, y tres operarios que recorrerán hasta el Tercer Salto. En Reta habrá también un carro con tractor y cuatro operarios asignados desde el Barco Hundido hasta la Tranquera. En Claromecó trabajarán seis operarios, con un tractor y carro hacia el Tercer Salto y otro tractor con carro desde Dunamar hacia la tranquera. De esta forma quedará cubierta toda la cancha de pesca.

A la vera del Camino Costero, entre el Faro y el Segundo Salto, se dispondrán de contenedores para arrojar residuos. El Club Cazadores ha repartido siete mil bolsas de residuos, que se sumarán a las tres mil que serán entregadas en las recorridas de los equipos de recolección. Estos grupos trabajarán durante todo el concurso visitando a los pescadores en sus lugares elegidos, los recorridos se realizaran a partir del sábado a las 15 hs, el domingo a las 7 am y el segundo recorrido a las 14:30 hs y el lunes a partir de las 7 am.

El domingo por la mañana, frente a la sede de Cazadores, se entregarán bolsas de residuos a turistas y pescadores que circulen por allí. Esto es en el marco de la campaña de concientización del Programa Playas Limpias.

Los residuos generados pueden ser entregados a las personas que tienen la tarea de ir limpiando la playa durante el desarrollo del concurso y/o hacer el retorno de las mismas con los desperdicios acumulados a un camión compactador que será ubicado en inmediaciones del Club Cazadores el domingo 12 a partir de las 14 hs., hasta las 16 hs. Estos residuos tendrán como destino la Planta de Reciclado de San Francisco y Tres Arroyos.

La Fundación Azara con un grupo de voluntarios de su Programa de Voluntariado participará del evento realizado tareas de concientización sobre el impacto de los micro y macroplásticos en la fauna silvestre. También realizarán recolección de residuos.

También estará el sorteo especial para los pescadores por la devolución de la bolsa con residuos. Se entregarán tickets para participar, que se efectuará a la hora de la entrega de premios.

1 Una aspiradora Smartlife SL-VC18BAB – Un set cuchillo Inox. + tenedor ideal para el asador STOLBERG a. inox. 20.32 cmts STB-104- Un termo TA 1000 CC 1000 cm3 c/manija

2 Una sombrilla Waterdog Poliester 16 varillas cincado 28/32 mm reclinable rojo-azul SUM2016 – Una conservadora MAURI 35 lts 48 x 29 x 40 cm

3 Un termo TA 1000 CC 1000 cm3 c/manija – Una caja de herramientas Mauri art: 25-H 60 x 28 x 28

Las autoridades solicitan a pescadores y turistas, colaborar con este dispositivo, obviamente no arrojando residuos en la playa que contaminan el ambiente y afectan la fauna marina. El lema del operativo es la colaboración de todos, para cuidar el entorno natural, la biodiversidad y preservar la sustentabilidad. Esto es lo que garantizará que las futuras generaciones también puedan disfrutar de la playa.

