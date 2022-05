“Habrá una nueva apertura del censo digital” sostuvo Vanesa Barani

20 mayo, 2022

Ante la cantidad de consultas sobre qué hacer si alguien no fue censado, quién llevó adelante el operativo, Vanesa Barani, dijo: “hemos recibido llamadas consultando sobre qué hacer si no fueron censados. En el caso de los que hayan hecho el censo de manera digital, el sistema va a tomar los datos sin necesidad de nuevamente cargar los datos. En el caso de no haber hecho la encuesta on line y tampoco presencial, habrá que enviar un mail al INDEC, poniendo “no fui censado” y seguir las indicaciones.

De acuerdo a algunos reclamos que hemos recibido, nos acercaremos a algunas viviendas que requirieron nuestra presencia y los vamos a ayudar a completar el operativo que es posterior al Censo, llamado de supervisión.

Próximamente se volverá a abrir la página para hacer el censo digital y nosotros habilitaremos lugares para colaborar con la gente y así poder incorporarlos a todos.

Nosotros elevamos en formato papel todo lo que fuimos trabajando, se suma a lo hecho digitalmente y se estima que los números definitivos del censo tardarán, por lo menos hasta el próximo año.

Lo que sí podemos decir a hoy, que por ejemplo Claromecó tiene muchas más viviendas que las que teníamos en la cartografía, al punto que tuvimos que pedir más cuestionarios”.

