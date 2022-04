Hacienda avanza en el análisis de la Rendición de Cuentas

La Comisión de Hacienda está trabajando ya de lleno en el análisis de la Rendición de Cuentas, y esta semana, con algunos horarios prefijados, los bloques opositores -no saben aún si se sumará el oficialismo- comenzarán a revisar documentación, para a mediados de mayo recibir a los funcionarios de Hacienda y Entes Descentralizados de Salud, Vial y Claromecó.

En este sentido, Soledad Cadenas (Juntos) indicó que en los próximos días los concejales acordarán qué puntos son los que plantean inquietudes a resolver consultando a los funcionarios, para poder agilizar después los encuentros. “Nuestras inquietudes pasan por Desarrollo Social, Fiesta del Trigo, algunas cosas puntuales de Vial y de Claromecó, y trataremos de hilar fino en lo que tiene que ver con el Hospital, con la ayuda de Agustín Rossi, que asumirá como concejal y tiene conocimientos específicos, además de revisar los ingresos por aumento de tasas”, anticipó Cadenas respecto de los intereses de Juntos.

Móvil del “Municipio” de Claromecó

En otro orden de cosas, Cadenas aseguró que su bloque, aunque no trató el tema en profundidad, pedirá información sobre el vehículo ploteado como “Municipio- Claromecó” cuya imagen fue publicada días pasados por LU 24 en esta web.

Finalmente, reflexionó sobre los intercambios que existieron en la última sesión, al indicar que “pedí al concejal Federico que no pusiera adjetivos sobre quien estaba hablando, y que además respetara el reglamento que indica que un edil no debe hablar por encima de otro”.

