Hacienda y la “Terminal fantasma”: Cadenas pide que se impulse la concesión de servicios

13 febrero, 2023

La Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante retomó sus actividades este lunes, con la prestación de servicios en la Terminal de Omnibus como tema principal. Soledad Cadenas (Juntos), presidenta, aseguró que “habría en principio acuerdo del bloque oficialista para despachar los expedientes para la concesión del restaurante y confitería y para los kioscos, mientras que en Todos no hay una posición tomada”.

“Hay muchas falencias en la Terminal, pero en principio hay que definir qué se hace con la prestación de servicios para que haya lo mínimo cuando la gente viaja. Nuestro rol es darle al Ejecutivo la herramienta para que se liciten esos espacios porque hoy la Terminal es un lugar fantasma; después habrá que ver qué pasa con el interés de los privados en explotar esas posibilidades, pero eso ya no nos compete a nosotros. Lo que está pasando tiene que ver también con los servicios que prestan las empresas de ómnibus, que pos pandemia han disminuido sensiblemente su oferta y por eso no necesitan tener abiertas las ventanillas tanto tiempo. Eso ya lo planteó el Ejecutivo, pero no es intervención nuestra. Nosotros, como herramienta legislativa, lo que podemos aportar es el tratamiento de los expedientes que mencioné”, indicó Cadenas.

“La gente se queja porque no hay nada; y nos preocupa que el Ejecutivo no haga nada con este tema, como tampoco avanza en la idea de una política turística para el distrito”, concluyó.

Volver