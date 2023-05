Hallaron la camioneta robada en el campo de Benito Juárez

28 mayo, 2023

Néstor Muisse, el propietario del establecimiento rural que fuera víctima junto a su esposa del robo de dinero y una camioneta Jeep Gladiator confirmó a LU 24 que la misma fue hallada entre los kilómetros 410 y 420 de la ruta 3, este domingo.

Muisse relató asimismo las características del atraco, y dijo al respecto que “era la tardecita del sábado cuando fui a cerrar la tranquera del campo, y me estaban esperando, eran tres” para contar que luego fueron a la casa “donde me ataron y me cubrieron la cabeza mientras pedían la plata, donde está la plata”, intimidándolo, pero sin agredir físicamente ni a él ni a su mujer.

“Después se llevaron la camioneta, cortando antes la línea del teléfono, y gracias Dios apareció este domingo, es una Jeep Gladiator que yo uso para trabajar”, afirmó.

Se instruye una causa por “Robo Agravado” con intervención de la UFIJ 2 de Azul y la Ayudantía Fiscal de Benito Juárez.

