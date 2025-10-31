Comercios y la comuna se unen para festejar Halloween

Cuatro empresas de Tres Arroyos con la Municipalidad harán este viernes la Fiesta de Halloween.

Maximiliano desde Ibiza, uno de los comercios que organizan el evento, explicó a Tres Arroyos sobre la iniciativa que armaron un grupo de comerciantes, para que a las 18:00 maquilladoras estén en los comercios para que pasen los chicos y luego a las 19:00 comenzará la recorrida por las calles junto a los inspectores municipales.

Martín Legarreta, el coordinador de la Secretaría de Seguridad dio a conocer el recorrido que se iniciará en Ibiza, Chacabuco 250 hasta el kiosco de Colón 250 y luego se dirigirán a Chacabuco 450, desde ahí a Kiosco El Punto y finalizarán en Chapas.

Se cortarán las arterias de la recorrida durante unos veinte minutos, dijo Legarreta quien a su vez explicó que “vemos que año a año se ha arraigado esta costumbre, por lo que para evitar algún accidente nos sumamos, por lo que pedimos a la gente que tenga precaución”.

“Apoyamos todos los emprendimientos que hagan los comerciantes y hoy es algo especial ya que vamos a ir acompañando el desplazamiento”.

