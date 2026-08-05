Hantavirus en Tres Arroyos: esperan resultados para confirmar o descartar dos casos

5 agosto, 2026 0

Se pudo conocer que hay en el distrito dos pacientes en estudio por sospecha de Hantavirus.

Las determinaciones definitivas se hacen en el Centro de Zoonosis de Azul, donde con las muestras enviadas localmente, se tiene luego la certeza de estar frente a un caso positivo o no.

Uno de los casos estaría en un paciente con domicilio o trabajo en la zona rural. El otro sería un caso relacionado con el confirmado del mes de Julio 2026.

Los análisis tendrán los resultados mañana, jueves o a más tardar el viernes. Si fueran positivos se activarán los protocolos correspondientes para evitar ulterioridades.

PREVENIR

Para prevenir el hantavirus, se debe evitar el contacto con roedores silvestres de áreas rurales y sus secreciones, ventilar los espacios cerrados antes de entrar y limpiar las superficies con agua y lavandina

LIMPIEZA EN ÁREAS RURALES

Además se debe:

• Ventilar antes de entrar: Abrir puertas y ventanas por lo menos 30 minutos en galpones y áreas rurales que hayan estado cerradas.

• No barrer en seco: Humedecer el piso o las superficies antes de limpiar para no levantar polvo con restos de orina o heces del virus.

• Usar lavandina: Mezclar una parte de lavandina con nueve partes de agua, deja actuar durante 30 minutos y luego enjuaga.

• Protegerse: Utilizar guantes y un barbijo o mascarilla al hacer la limpieza en lugares de riesgo.

CONTROL DE ROEDORES

• Tapar agujeros: Sellar con cemento o mallas metálicas cualquier hueco o grieta en paredes, puertas y cañerías por donde puedan pasar los ratones.

• Guardar bien la comida: Mantener los alimentos en recipientes cerrados de vidrio o plástico grueso.

• Manear la basura: Usar tachos con tapas que cierren bien y sacar los residuos a tiempo.

• Cortar el pasto: Mantener el terreno libre de malezas, leña acumulada o cacharros a unos 30 metros de la vivienda rural.

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