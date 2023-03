Hasta la cercanía de un albergue transitorio complica la cesión de terrenos del Polo Educativo

27 marzo, 2023

La Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante no ha logrado dirimir aun el dominio y eventual cesión a la Dirección General de Escuelas bonaerense de los lotes ubicados en el Polo Educativo donde se llevan delante las obras de los nuevos edificios del Centro de Formación Laboral y el Conservatorio de Música. Ahora, la Unidad Educativa de Gestión Distrital advirtió sobre la cercanía entre estos establecimientos y un albergue transitorio, que no debería estar cerca de lugares donde concurran estudiantes.

Soledad Cadenas (Juntos), presidenta de la Comisión, afirmó que “el tema está en stand by hasta que el Ejecutivo termine de definir cuál es la idea y están viendo algunos detalles técnicos que planteamos desde un principio y tienen que ver con la subdivisión. Después se verá qué proyecto termina subiendo y si son solo esos dos terrenos en particular o si pueden llegar a ser más”.

La edil remarcó que “la discusión es si se puede donar o no desde el Concejo Deliberante”. Y al mismo tiempo indicó que desconoce si hubo avances tras las consultas efectuadas por Graciela Callegari, quien no concurrió a la reunión de este lunes ni la pasada.

“Hay muchos actores participando de este tema y las versiones son varias. El asesor letrado dijo que estarían en condiciones de donar desde el Concejo Deliberante, pero nos dio la pauta que no estábamos tan equivocados en pensar en la subdivisión. Debemos hacer las cosas bien, paso a paso, no a las apuradas”, consideró.

En otro orden de cosas, Cadenas nuevamente pidió responsabilidad ante el tiempo que se tarda en conseguir que desde el Ejecutivo se contesten los pedidos de informes que solicita el Concejo, y dijo que “hay pedidos de informes que tardan tanto tiempo, y nos preocupan; nos preocupa saber, por ejemplo donde fueron los fondos del remate de maquinarias realizado el año pasado”.

“Creo que no es tan difícil, no pueden tardar tanto en respondernos, estamos frenados para seguir adelante, no tenemos respuestas, ni siquiera por teléfono”, aseguró.

