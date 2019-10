“Hasta siempre” el mensaje del periodista Omar Alonso en su retiro de la actividad

Omar Alonso, conductor de “esto es Historia” y con 50 años en la actividad periodística en Tres Arroyos, anunció este sábado, en el último programa emitido por LU 24, su retiro de la actividad.



Bajo el título “Hasta siempre”, el periodista escribió:

“Llegué al periodismo por casualidad.

Luego se transformó en una pasión por un oficio que me dio casi todo.

Me permitió formar y sostener una familia y sobre todo brindar a mis hijos la posibilidad de crecer y desarrollarse.

Una pasión a la que intenté honrar con una trayectoria ética que no sé si la conseguí, pero que en todo caso no debe ser evaluada por mí.

En la hora de mi retiro, presumiblemente definitivo, es hora de balances y reconocimientos.

A mis profesores y maestros, sobre todo. A los primeros porque me educaron y recomendaron, confiando en mí. A los segundos porque me transmitieron, sin egoísmos, los conceptos sustanciales del oficio.

En mis 50 años de actividad incursioné en todas las expresiones del periodismo, desde la radio, pasando por la gráfica, la televisión y los soportes digitales.

También lo hice en la docencia, actividad que me enriqueció sustancialmente y que abrió el camino de algunos discípulos en diversos medios.

Incursioné en el gremialismo, convencido que los periodistas, antes que tales, son trabajadores. Lo hice para defender sus derechos, pero sin percibir remuneración alguna. Tampoco exageré en el uso de los privilegios que otorgan los fueros sindicales, y nunca dejé de trabajar.

En el último tramo de mi actividad, concretamente 7 años, me dediqué a la recuperación de la memoria histórica de Tres Arroyos en general y también de LU 24. Dejo en manos de CRESTA un archivo que fue oportunamente declarado patrimonio histórico y cultural, según ordenanza votada de manera unánime por el Concejo Deliberante.

La cesión de mi parte fue de manera gratuita, por convenio con la Municipalidad. En adelante será responsabilidad de esta, a través de CRESTA, darle un destino adecuado y ponerlo a disposición de quienes puedan estar interesados. Me resisto a pensar en un retiro absolutamente alejado del periodismo, pues además de un oficio es una manera de vivir.

Quizás mi experiencia pueda servir para alguna colaboración a la que estaré dispuesto si se me la requiere.

Ahora paso a retiro y les digo “hasta siempre””.