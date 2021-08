Hasta siempre Marta Fortunato. Quedan sus convicciones y alegrías. Te vamos a extrañar

15 agosto, 2021

Hoy partió Marta Fortunato. Exconcejal por la Unión Cívica Radical, se reconocía a sí misma como una docente eterna: esa era la profesión que había abrazado, la que la llevó a desempeñarse por años como directora de la Escuela 16, y aquella que, aseguró cuando LU 24 le otorgó el premio Agua Clara No Revelado en 2016, volvería a elegir siempre.



Marta se acercó a la militancia política en la Unión Cívica Radical con compromiso y convicciones fuertes, y las mantuvo cuando su paso por el Legislativo local finalizó. Trabajó en varios proyectos, y además de voluntad y garra, dejó tanto en ese rol como en los otros en los que le tocó desempeñarse, un legado de búsqueda de consenso y una actitud siempre conciliadora.

El servicio a la comunidad también la tuvo como animadora, por su incorporación al CAS Fortín Machado, entidad con la que colaboraba hasta su fallecimiento. Pero su espíritu solidario no necesitaba de rótulos, porque siempre se disponía a ayudar dentro y fuera de sus pertenencias partidarias, profesionales y comunitarias. “Con amor servimos” es el lema del club de servicio al que había decidido sumarse. Con amor sirvió Marta mientras vivió, y sin duda esa impronta quedará en quienes la conocieron.

Aquí en la radio la queremos mucho. Su amistad con la familia propietaria de la emisora se trasladó, como no podía ser de otra manera, también a todos los colaboradores, y hemos compartido muchos momentos de alegría con ella. Abrazamos a sus seres queridos en este momento de dolor.

