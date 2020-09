Santillán confirmó 14 activos de Covid-19: “pasamos de la mañana a la noche a duplicar los casos”

25 septiembre, 2020

El intendente de Gonzales Chaves, Marcelo Santillán, dijo en la tarde de este viernes que “pasamos de la mañana a la noche a duplicar los casos de Covid”, al confirmar un total de 19 positivos, de los cuales 14 están activos.

El jefe comunal aseguró que el sistema de salud está respondiendo como se esperaba y que “ahora nos toca a nosotros como sociedad responder con responsabilidad individual y social sin entrar en pánico”.

De los 19 casos al día de hoy, 4 test se realizaron en Bahía Blanca y el resto en laboratorios privados.

“De los 14 positivos, uno está internado definido por criterio médico al haber perdido olfato y gusto. El resto están cursando la enfermedad en sus domicilios”, informó.

Santillán agregó que hoy recibieron el alta un paciente de De la Garma y una paciente que cursaba la enfermedad en la localidad de Tres de Febrero: ambos van a continuar el aislamiento en los domicilios.

El Jefe Comunal pidió que las personas que están aisladas no rompan ese aislamiento: “Es hora de ser solidarios, de postergar las actividades en pos de la salud”.

Capacitación con el Instituto Jara

Agregó que el distrito entra en una etapa muy difícil desde el punto de vista epidemiológico, y que a partir de una capacitación realizada con el Instituto Epidemiológico Juan Jara, se establecieron ciertos criterios que son los que está utilizando la provincia de Buenos Aires.

“Ahora los casos Covid se definen de dos maneras: los que son por criterio clínico y los que son por laboratorio”, definió, y dio un ejemplo: “Si una persona pierde el olfato o el gusto, no se la hisopa y se la considera positiva. Lo mismo cuando un grupo conviviente tiene una persona con Covid positivo y los convivientes tienen síntomas no se lo hisopan, ya que se los considera positivos”.

Otro de los aspectos que destacó para llevar tranquilidad “es que no hay que hisopar a todas las personas: se definió que a partir del síntoma hay que aislar, y también a los contactos dentro de las primeras 10 horas de ese síntoma”.

Asimismo, consideró fundamental que cuando una persona se hisope de manera privada lo informe tanto a su médico como al sistema de salud municipal. “Tiene que ser una responsabilidad de cada uno el comunicarlo también a sus contactos directos de que está teniendo síntomas”.

