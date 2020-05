Hay 30 casos sospechosos de Coronavirus en Necochea

28 mayo, 2020 Leido: 645

La Secretaria de Salud de Necochea, Ruth Kalle, confirmó este jueves que se le realizaron hisopados a treinta personas que tuvieron contacto estrecho con la mujer de 49 años contagiada de Coronavirus y sus familiares cercanos.



El quebrantamiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio es clave, ya que el núcleo familiar tuvo contacto con distintas personas en un babyshower que se realizó hace 12 días.

En conferencia de prensa que tuvo lugar en el Salón de Actos del Palacio Municipal la funcionaria explicó que “ayer se dio el cuarto caso confirmado en Necochea de Coronavirus. Una mujer de 49 años que trabaja los días domingo en una residencia de ancianos donde residen 7 adultos mayores además del personal que allí trabaja”, y agregó que “tiene tres hijos varones, a su vez esos hijos tienen pareja y, uno de ellos tiene un trabajo”.

Kalle, que estuvo acompañada por el intendente Arturo Rojas; el secretario de Gobierno, Jorge Martínez y el subsercretario de Producción, Matías Sierra, señaló que “estos datos que estuvimos recabando el día de hoy, es justamente al activar un protocolo a raíz de que aparece un caso positivo” y añadió que “el trabajo de investigación que hacemos a través del sistema de salud tiene que ver con detectar cuáles son los contactos estrechos y los contactos indirectos. Son dos vías diferentes de investigación”.

En la noche de este miércoles, la Comuna informó que una mujer de 49 años es la cuarta persona con COVID-19 en ese distrito. Hacía más de 60 días que no se registraban nuevos casos, y solo se habían contagiado tres necochenses los cuales fueron dados de alta.

Ahora, el foco está puesto en el cuarto caso, que a priori parece tener un tenor de gravedad más alto que los anteriores por la posibilidad de contagios. El problema puntualmente es que en este caso se rompió la cuarentena.

Asimismo, Rojas dijo: “Sabíamos que en cualquier momento iba a aparecer y que el pleno de la pandemia no había llegado al distrito de Necochea”.

De esta manera, le pidió tranquilidad a los vecinos y manifestó que “tienen una gran responsabilidad para no estigmatizar mediante las redes sociales a personas con covid-19, porque a veces hace que esa persona con Coronavirus tenga más angustia por los comentarios que por la propia enfermedad”.

Posteriormente indicó que “nosotros precisamos ir ubicando todos los nexos epidemiológicos, contactos de la persona, para eso necesitamos que la gente nos cuente la verdad, y de esa manera, poder detectar quiénes se fueron contagiando y hasta dónde pueden llegar los nexos”.

Mañana se evaluará en el Comité de Crisis sí continuarán flexibilizando las actividades y cuáles son las acciones que seguirán tomando en estos próximos días.

Fuente y Foto: Cuatro Vientos.

Volver