Hay conmoción en Pringles por el crimen de un adolescente en una “previa” no autorizada

21 diciembre, 2020 Leido: 30

Hay conmoción en la comunidad pringlense por el fallecimiento de un adolescente, identificado como Joaquín Casado (17), apuñalado en una brutal pelea en la que además un hombre de 37 años resultó con heridas graves. El presunto autor de la agresión fatal es otro menor, que ya está a disposición de la justicia. El hecho tuvo lugar durante el transcurso de la madrugada del domingo, cuando Casado y Juan Alberto Sequeira, de 37, fueron ingresados al Hospital Municipal de Coronel Pringles con profundos cortes en distintas partes de su cuerpo y habiendo perdido mucha sangre.

Quique Laborde, periodista pringlense, contó hoy a LU 24 que la reyerta ocurrió en un lugar denominado El Paso, donde se realizan “juntadas” no permitidas, cercano al Balneario Municipal y por donde pasa un arroyo. “No hay muchos datos de cómo fue el hecho pero provocó un impacto fuerte entre los vecinos. Desde hace algo más de un mes este lugar se puso de moda, al no haber locales donde ir los chicos se juntan ahí, consumen bebidas y escuchan música”, indicó.

El joven fallecido ingresó al hospital pringlense alrededor de las 3 de la mañana, con una gran hemorragia interna pero no resistió la intervención quirúrgica. Respecto a la dinámica de los hechos, Laborde señaló que al parecer Casado intervino en una pelea ya iniciada, y en la que el sospechoso de darle muerte ya había herido a Sequeira, el mayor que está internado.

Alrededor del mediodía de ayer se produjo el arresto del principal sospechoso del crimen, quien se hallaba oculto en una vivienda de la calle Medina entre 15 y 16.

“No es habitual que pasen estas cosas en Pringles, por eso ayer la gente se movilizó en una marcha pidiendo justicia”, destacó Laborde.

Volver