Hay faltantes en test en farmacias para determinar infecciones por COVID 19

28 diciembre, 2022

Rosana Santirso, desde la Farmacia Santirso, explicó a LU 24 que no se consiguen los test para COVID y que hay faltantes, ya que las droguerías, al menos con las que trabaja ella, solamente los entregan en tandas de 10. Dijo asimismo que de los primeros 10, se informaron 8 casos positivos, y en la segunda otros 6, y consideró que “es un alto porcentaje de contagiados, son certeros, sobre todo en el positivo; nosotros tenemos que informar porque esos datos van a la base general”.

Respecto a la nueva disposición que deja sin efecto las recetas por Whatsapp, Santirso dijo que “es una resolución en la que, pasada la emergencia COVID las que se recibían tipo foto no tienen más validez, si las que viene pre impresas de algún medicamento con la firma de médico, esas sí tienen validez, no las fotos; a nosotros nos beneficia, a los pacientes no, ya que las tenías que imprimir y algunas obras sociales nos estaban mandando rechazos”.

