Hay importante demanda de alquileres de casas y poca oferta. “En departamentos la situación es otra”

20 agosto, 2020

Desde “Vento Inmobiliaria”, Andrea Pérez, aseguró que se registra una importante demanda en materia de alquileres y que se da en su mayoría en casas, ya que en departamentos la oferta es más amplia.

“Hay mucha demanda y poca oferta y sobre todo en lo que es casas. En departamentos hay más ofertas. Otra realidad, es que hay muchos inmuebles a la venta en la ciudad. La venta está adecuándose y está complicada”, consideró.

Aseguró Pérez que no presentan mayores complicaciones con el pago justamente de los alquileres de las propiedades. “Estamos viendo por ahí algunas complicaciones, pero no dejan de pagar. Por ahí el que no llega se acerca, vienen y trata de cumplir en el trascurso del mes”.

Mencionó que en relación al promedio de valores “un departamento de 1 dormitorio dentro de las 4 avenidas ronda en unos 7500 pesos en adelante. Una casa de dos dormitorios tipo, hablamos de 12 a 14 mil pesos promedio”.

Por otro lado, anticipó que la suba de los alquileres tiene un reajuste anual, aunque “aún el índice por el cual se ajustarán no salió y no sabemos cuál será el porcentaje”.

