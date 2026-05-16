Hay malestar docente por no permitirles el uso de celulares en el aula

16 mayo, 2026 30

En diversos establecimientos de nuestra ciudad, según pudo saber LU 24 se ha generado malestar entre los docentes ante una resolución que no les permite el uso de celulares en horas de clase.

La situación por el momento es la mencionada, que se ha viralizado en redes ante la difusión de un comunicado oficial, que da cuenta de la medida, y ante el silencio de directivos y gremialistas que no se han manifestado.

La justificación es que ante las amenazas ocurridas recientemente que determinan que los alumnos deben tener sus teléfonos dentro de las mochilas, se extendió al cuerpo docente, que anteriormente podía, mientras los alumnos realizaban sus tareas, revisar y contestar correos electrónicos o comunicados vinculados a la actividad educativa.

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