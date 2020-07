“Hay mayor consumo de cerveza que de gaseosas en Tres Arroyos” asegura un distribuidor

19 julio, 2020 Leido: 31

Raúl Doglioli, integrante de la firma Comercial de los Arroyos, distribuidora de bebidas, indicó que la actividad de la misma no ha disminuido por la pandemia de coronavirus, y sostuvo asimismo que se ha incrementado en mayor medida el consumo de cerveza que el de gaseosas, estimando en un 80% para el primero de los casos y un 20% restante al consumo de bebidas sin alcohol.



En reuniones semanales del grupo comercial, notamos que tuvimos la suerte que San Cayetano, Chaves y Pringles no han tenido grandes contagios, como pasó el Olavarría o en Bahía: la gente fue tomando sus precauciones, y en Tres Arroyos vemos que estamos bien ante lo que sucede con los partidos.

La empresa distribuye en un amplio sector de la provincia Pepsi, Mirinda, 7Up y Paso de los Toros, y en cervezas, Brahma, Andes y las Premium Stella Artois, Patagonia y Corona, y en aguas saborizadas y en agua mineral Eco de los Andes.

Nosotros en el mercado la participación que tenemos es de un 84% estimado, y mirando a nivel país el consumo per cápita es de 45 litros anuales en tanto el mayor consumo mundial se da en la República Checa con 145 litros anuales de cerveza, se consume en mayor cantidad en Tres Arroyos cerveza que gaseosa”.

Volver