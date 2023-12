“Hay mercadería que se dejó de vender por la impresionante suba de precios”, afirman desde La Pañalera

22 diciembre, 2023

En el marco de la suba generalizada de precios, los pañales han registrado un incremento exorbitante.

El propietario de La Pañalera, Martín Bermejo, dijo a LU 24 que “el bolsillo no da para más y la gente cambia de marca o de calidad, va haciendo lo que se puede”.

Los valores oscilan entre los 14 mil y 28 mil pesos. “Hay opciones de 8 mil, pero tienen menos cantidad”, indicó.

Por otra parte, sobre los artículos de limpieza, sostuvo que el aumento “es impresionante, hay muchas cosas que se están dejando de vender, se consume lo mínimo indispensable”•.

“Es un caos”

“He llegado a no comprar mercadería porque no se vende. Las empresas especulan, no te dicen qué va a pasar, simplemente que está la venta suspendida y después cuando acomodan la lista de precios habilitan la compra, es un caos”.

En ese sentido, Bermejo contó que se dejaron de vender productos como “el Blem y toda la línea de Johnson porque han tenido aumentos impresionantes”.

Asimismo, aseguró que en perfumería “hay cosas que se dejan de consumir porque son muy costosas”.

Finalmente, comentó que “la gente aprovecha muchos los días de descuento y abona con Cuenta DNI y tarjeta de débito, mientras el efectivo tiende a desaparecer por los montos: no podés andar con 28 mil pesos para pagar los pañales, no te entran en la billetera”.

