“Hay mucha gente que subsiste con lo que vende en ferias”, advirtió una vecina

30 marzo, 2021 Leido: 181

Sandra Cirulli, vecina tresarroyense, se aprestaba a participar por primera vez de una feria, en este caso a beneficio de una institución educativa, que se iba a realizar en el predio de la Fiesta Provincial del Trigo el 11 de abril, para lo cual se anotó en un domicilio particular vinculado a la organización y pagó la seña, pero finalmente le advirtieron que no podría participar con reventa de productos. “Yo recién comienzo con mi actividad de venta de difusores y perfuminas. Como conozco la realidad de las escuelas, me pareció una buena oportunidad de mostrar mis productos y ayudar. En principio podían participar tanto artesanos como emprendedores, y había muchísima gente anotada, porque muchos se dedican a esto e incluso se sustentan con este tipo de propuestas. Ya estaba todo organizado, de hecho ya han existido otras ferias parecidas, hace poco hubo una en una cancha, lo que refleja que hay una necesidad de mostrar lo que uno tiene para vender”, consideró.

El viernes por la noche, las organizadoras enviaron por grupo de Whatsapp un mensaje para informar, según indicó Sandra, “que habían sido citadas por Cultura varias personas que organizan ferias, y les dijeron que la reventa de productos no está permitida en espacios públicos. Las organizadoras nos dijeron que estaban habilitadas. Pero entiendo que el mensaje no estuvo claro desde el principio porque hasta hace poco hubo ferias con revendedores. Pero esta se hará con artesanos, de hecho nos devolvieron la seña”.

La situación generó un debate en las redes sociales que incluyó a la Cámara Económica, porque al parecer en el grupo de Whatsapp “alguien habría referido la existencia de quejas por parte de la entidad, o de comerciantes, y las redes a veces van más rápido de lo que uno piensa, y a lo mejor alguien se siente tocado, pero me respondieron que la Cámara no tenía que ver y de hecho no estoy segura porque no estuve presente en la reunión. De todos modos ya quedó claro que en los espacios públicos no está permitido que haya reventa”, puntualizó.

“En otras oportunidades yo he preguntado, me dicen que es sólo para artesanos y yo acepto las reglas. No sé de acá en más cómo se van a manejar este tipo de propuestas, porque en Tres Arroyos el clima no favorece que esto se pueda hacer al aire libre en otro tipo de espacios, pero ojalá se solucione y todos tengamos la oportunidad de mostrar lo nuestro”, concluyó.

