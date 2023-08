Hay problemas con las entregas de materiales para la construcción

22 agosto, 2023

Se registran dificultades con las entregas de materiales para la construcción a la par que se incrementan los precios.

Daniel Codagnone, propietario de El Corralón, dijo a LU 24 que “algunas fábricas no te entregan. No podés arriesgarte a vender porque no sabés si podes reponer. No es por el precio, sino porque te entreguen mercadería”.

Los aumentos rondan entre el 22 y 27 por ciento. “La suba en el hierro es la que más se ha notado. La semana pasada hubo 25% y después otro 2%”, indicó.

Si bien hay ventas, “todos quieren comprar para asegurar un precio, pero el problema de esto es cómo haces con las entregas. A las canteras de piedra tenés que pedirles turno y ver si te dan. Cemento hay, aunque está aumentando el 12 o 13% cada 15 días y ladrillos algunas fábricas te entregan y otras no”, explicó.

