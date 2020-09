“Hay que esperar, no nos queda otra”, dijo el responsable de Venecia Viajes y Turismo

El responsable de Venecia, Viajes y Turismo, Jesús Barbagallo, se refirió a la situación preocupante que atraviesa el sector en el marco de la pandemia.

“Las reprogramaciones de viaje no tienen fecha cierta, estar vendiendo algo hoy es vender humo, por eso hoy no estamos vendiendo nada. Es un momento muy difícil, hay que esperar, no nos queda otra”, manifestó en primer término.

“En esto hay que ser muy serio, aquí han quebrado empresas en momentos normales, en estos momentos que no hay entrada de dinero es algo sumamente complicado”, indicó, como así también agregó que “para mi es inviable el turismo en este momento, no hay autorización para absolutamente nada. Estamos en el aire, no vemos un futuro, no hay ninguna empresa que pueda aguantar tantos meses así”.

“Tengo lo justo y necesario en este momento, estamos convencidos que el turismo va a ocupar un rol estratégico cuando pase la pandemia, no antes. Y va a empezar muy lentamente”, indicó el responsable de Venecia.

“Lo que está faltando es que nos digan que podemos trabajar, es imposible seguir pagando sueldos, es algo muy delicado. Yo voy a defender a muerte mis clientes como he defendido siempre a mis empleados, pero va a llegar el momento en el que no voy a poder pagarles”, sostuvo.

“Yo no voy a tomar recursos de los clientes para poder pagar un sueldo, nosotros teníamos una política y la voy a seguir teniendo el resto de mi vida”, finalizó.

