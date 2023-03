Hay un 50% de partidos políticos más desde las PASO de 2011

26 marzo, 2023

A contramano del escepticismo de amplios sectores sociales hacia la política como una vía para mejorar su calidad de vida, la cantidad de partidos políticos vigentes en el país viene creciendo desde 2011 a la fecha. Según datos de la Dirección Nacional Electoral (DINE), al 23 de marzo, hay 705 partidos políticos habilitados a presentarse a estas elecciones en todo el país. De esta cifra, 47 son agrupaciones de orden nacional, es decir, cumplen con el requisito de tener la personería en al menos cinco distritos.

Si bien la cantidad de agrupaciones políticas ha fluctuado año a año por distintas decisiones de la Justicia Electoral, su crecimiento fue sostenido en la última década. Los partidos políticos eran 491 en 2011, según datos de la DINE, cuando entraron por primera vez en vigencia las PASO. Impulsadas por Néstor Kirchner en 2009 luego de su derrota en las legislativas de ese año, las Primarias marcaron una baja inicial en las agrupaciones, pero 12 años después esa cifra aumentó un 44%.

“Las PASO, que venían a achicar la oferta electoral dado el umbral del 1,5% de los votos que fijan como límite para pasar a la general, no están funcionando en ese sentido, por lo menos en aquellas provincias en las cuales hay Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Por lo cual, es llamativo que sigan creciendo los partidos políticos. Pareciera que cada uno que tiene una idea nueva, quiere crear un partido político en vez de ir por las estructuras tradicionales. Pero esto habla de que armar un partido político en Argentina es fácil y sostenerlo también”, analizó Pablo Secchi, director ejecutivo de la ONG Poder Ciudadano.

De los 47 partidos con reconocimiento nacional, solo tienen la personería vigente en las 24 provincias el PJ, la UCR y el PRO. Los tres competirán en estas elecciones con candidatos a presidentes en el espacio del hoy Frente de Todos por un lado, y Juntos por el otro.

Otros 15 partidos están vigentes entre una cantidad de distritos que va de 10 a 17. Entre ellos, el Partido Socialista, el Movimiento Libres del Sur, Kolina, el Frente Grande, el Partido de la Victoria, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), la Coalición Cívica – ARI, Nuevo Encuentro y el Partido Solidario. Solo dos no tienen la personería vigente en los 5 distritos requeridos: el Partido Comunista y Proyecto Sur, que fueron intimados por la Justicia Federal Electoral de primera instancia de la Capital Federal, en diciembre, a cumplir con los requisitos exigidos para poder presentar candidatos a legisladores nacionales y presidente.

El mapa de la cantidad de agrupaciones vigentes en cada distrito es, en algunos casos, un reflejo de la cantidad de electores. Sin embargo, en otros no se ve tal correlato. Así, Buenos Aires – que concentra el 37% de los ciudadanos habilitados a votar – lidera el ranking con 79 partidos políticos habilitados en esa provincia para competir en las elecciones nacionales y/o locales.

Le siguen la Ciudad de Buenos Aires – cuarta en número de personas habilitadas a votar -, con 59 fuerzas políticas, y Córdoba – segunda provincia del padrón electoral – con 46 agrupacines. Santa Fe recién aparece en quinto lugar con 36 partidos políticos vigentes, detrás de Corrientes (43) y Salta (37), pese a ser la tercera provincia en cantidad de votantes habilitados. Un número similar tienen Chaco y Catamarca, con 34 y 33 agrupaciones vigentes en cada una.

El reconocimiento de nuevos partidos y las caducidades de otros dispuestos por la Justicia Electoral hace que este número pueda fluctuar ligeramente de una semana a la otra. Por este motivo, desde la Cámara Nacional Electoral (CNE) informaron una cifra muy similar aunque no idéntica a la que manejan en la DINE: 708 agrupaciones habilitadas para postular legisladores nacionales y 49 nacionales para presentar aspirantes a presidente.

Los requisitos para la personería

Para poder presentarse a elecciones, solos o en una alianza, las agrupaciones políticas deben poseer su personería política vigente. ¿Qué implica? Una serie de requisitos establecidos en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (23.298) que, si no cumplen, le significan su caducidad.

Entre ellos figuran no realizar elecciones partidarias internas en el lapso de cuatro años; no presentarse a dos elecciones nacionales consecutivas; o no alcanzar el 2% del padrón electoral del distrito que corresponda. También deben mantener la afiliación mínima prevista, que publica anualmente la CNE y actualmente es de 4.000 afiliados para los distritos con más de 1.000.000 de electores. A su vez, deben respetar la paridad de género en las elecciones de autoridades y de los organismos partidarios.

Por último, es causal de caducidad de un partido presentar candidatos procesados o condenados por crímenes de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos cometidos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

