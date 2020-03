“Hay una especie de estado de sitio”, dijo tresarroyense viviendo en Miami

Rosana Patricia Maumús, es una tresarroyense que vive en Miami desde el año 2000 y se dedica a terapia física, ejerciendo como masajista terapéutica. En Estados Unidos, la situación el coronavirus se ha expandido con una gran rapidez, por lo que se tomaron importantes medidas de prevención.

En este sentido, la mujer le contó a LU 24 como se vive en Miami en estos días críticos: “pasa lo mismo que pasa en todos los países por lo que estoy viendo en la información. La gente se preocupa mucho, uno sabe que tiene que tomar precauciones, todos saben que esto se contagia, aunque uno tenga la calma y tomar medidas para estar bien, el contagio no se puede evitar”, explicó.

“Aquí se han tomado unas cuantas medidas, Escuelas y Universidades cerradas. En los lugares que se necesita atención al público hay personas que mantienen el cuidado con barbijos y guantes, constantemente se limpian los lugares y demás”, indicó.

“Las personas que no tienen la necesidad de estar en lugares físicos trabajan en su casa a través de las computadoras. Hay un estado de emergencia, no se pueden juntar más de 10 de personas, se está produciendo un desabastecimiento”, sostuvo, mientras que agregó que “hay abastecimiento para un montón de tiempo nos dicen, pero hay cosas que no se pueden evitar”.

“Hay muchos lugares cerrados, las playas están cerradas. Hay como un estado de sitio, por la noche no se puede transitar a partir de las 22 hs hasta el otro día a las 7 de la mañana, se ha declarado estado de emergencia”, finalizó.

