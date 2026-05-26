HCD Rendición de cuentas: Rechazaron por mayoría Administración Central, Ente Claromecó y Ente Centro Salud

26 mayo, 2026 34

El Honorable Concejo Deliberante llevó adelante una sesión extraordinaria donde se trató la rendición de cuentas, la oposición rechazó por mayoría las correspondientes a la Administración Central, Ente descentralizado Claromecó Servicios turísticos y Ente descentralizado Centro Municipal de Salud.

En tanto fueron aprobadas por unanimidad las del Ente descentralizado Dirección Vial Rural y Honorable Concejo Deliberante.

Los concejales opositores coincidieron en la falta de respuesta a pedidos concretos de informes, falta de planificación y una deuda creciente respecto a la rendición del año anterior.

Cuestionaron las administraciones de las áreas cuyo presupuesto fue rechazado y pusieron énfasis en decisiones poco claras en la administración de recursos públicos.

Carlos Avila Bloque Nuevos Aires: decidimos rechazar la rendición de cuentas exceptuando el Ente vial que sigue con superávit y cobrabilidad mayor al 90%.

Argumentaron que hay “falta de respuestas claras y una administración que no respeta las necesidades de los vecinos, localidades olvidades, falta de planificación de los recursos que no se traducen en mejoras para la comunidad.

Observamos con preocupación el déficit financiero del hospital, ente descentralizado Claromecó y la administración central. Se multiplican los reclamos de diversos áreas, faltó planificación, muchas decisiones económicas no fueron claras cuando se administran recursos públicos. No nos han brindado información solicitada oportunamente”.

Cecilia Del Aguila Coalición Cívica: “esto no es simplemente analizar balances y números, analizamos como se ejecutó el presupuesto y como se administraron los recursos públicos. De las 4 áreas de gestión, mi posición sólo acompañará la rendición del Ente vial, no acompañaré el resto.

La ausencia de respuestas institucionales en lo que respecta a la administración central. Los reclamos se federalizaron en el distrito, y vienen de todas las zonas.

“Escuchar mas y acompañar mejor”, siguen siendo poesías muy bellas que manifiesta el intendente. Hay mucha publicidad y pocas respuestas.

La excesiva concentración en la figura del intendente lastima a la democracia municipal, limitando a otras áreas que no pueden hablar ni responder con libertad.

No hubo una buena gestión en el Ente hospitalario, mal manejo con los proveedores externos que generaron deudas que aún siguen sin pagar, falta de planificación y previsión. Hubo prestaciones suspendidas sin explicación.

Patricio Roché Movimiento Vecinal: rendir cuentas no es solo mostrar, es demostrar. Este gobierno lo que ha hecho es desestabilizar, desarmar, empezamos a retroceder, la gestión es pura improvisación. Se gobierna para seguir en el poder. El cotillón publicitario no alcanza, Tres Arroyos está mal, está aislado, mientras otros municipios gestionan y se convierte en obras, aquí estamos con déficit, deudas, abandono, el estado dejó de funcionar.

Falta de respuesta a los informes solicitados por el funcionamiento del Hospital, falta de inversión, superposición de personal, falta de mantenimiento, falta de control. Todos los números están en rojo. Desviaron fondos para pagar sueldos y aguinaldos.

Ente descentralizado, una deuda flotante importante, sin inversión, sin respuesta oficial, nadie da una respuesta, escasa obra pública.

No vamos a aprobar la rendición de cuentas, el municipio está desordenado, aislado, Tres Arroyos necesita volver a tener dirección, equipos técnicos, madurez política y salir de la trinchera partidaria”.

Eduardo Giordano LLA : “nuestro norte es una administración transparente, en este caso la austeridad no forma parte de este gobierno municipal.

La administración central aumentó en un 300 por ciento la deuda flotante con respecto a la rendición del año anterior es claro que la administración gasta más de sus posibilidades, condicionando los presupuestos futuros. Los gastos asignados al Intendente pasaron en un 50% lo asignado, gastó un 300% más en combustible.

El Ente descentralizado gasta más en salarios que en obras.

El Centro de salud también utiliza gran parte de su presupuesto en sueldos, lo que resta no alcanza para la demanda que exige el hospital, de 710 empleados, sólo 149 son profesionales, el resto todavía no nos han informado como se distribuye. Sumamos también la gran deuda con proveedores, lo que ocasiona comprar más caro y mal.

La deuda es con el vecino, que no aparece en ninguna parte.

El Ente Vial y el Concejo Deliberante, han administrado con transparencia, idoneidad y responsabilidad, destacamos y aprobamos la rendición sólo de estas dos áreas.

Alejandro Barragán Fuerza Patria: “fui solicitando a cada bloque las preguntas que le surgieran para ir disipando dudas. Nada de esto ocurrió. Todo esto solo formaba parte de un simulacro que terminaría el día 14, donde todos los bloques opositores presentaron una nota conjunta con una cantidad extensa de preguntas de las cuales varias se podrían haber copiado del año pasado y no dilatarlo con el solo objetivo de poner palos en la rueda de nuestra gestión.

A cada gestión municipal le ha tocado transitar un tiempo marcado por la coyuntura nacional y provincial. No pretendemos quitarle méritos al intendente Carlos Sánchez, al contrario, fue un gran intendente. Pero que distinto es gobernar con un gobierno nacional que nos tapó de obras, con un gobierno provincial que, con recursos, acompañaba a todos los municipios.

Nosotros no tuvimos esa suerte. Nos tocó un presidente que uno de sus pilares de campaña era destruir el estado desde adentro y lo está consiguiendo y esto por mal que les pese al resto de los bloques cuando nos dicen que nacionalizamos el discurso, romper el estado está repercutiendo negativamente desde hace tiempo con consecuencias directas hacia nuestro distrito y nuestros vecinos.

El Intendente Pablo Garate no se quedó llorando por los rincones ni esperando soluciones mágicas como pasaba en tiempos del vecinalismo. Es por eso por lo que con las herramientas que contamos, salimos a buscar los recursos que la gestión vecinalista abandonaba, valorando al vecino cumplidor. Además, el municipio está soportando con recursos propios, la carencia total de remedios que antes proveía el estado Nacional. Se ha dado de baja el programa Remediar, pero esta gestión del Intendente Pablo Garate no los va a abandonar, los seguiremos atendiendo, cuidando y proveyendo los medicamentos necesarios y se transferirán al hospital los fondos que hagan falta para atender a los vecinos que lo necesitan.

De la misma manera, la Secretaría de Acción Social se ha visto desbordada con la creciente necesidad de los vecinos. Así que Señora Presidenta, aunque el Secretario de Hacienda se hubiera quedado las 24 hs de estos casi dos meses de tratamiento de la rendición de cuentas a disposición de los concejales de la oposición, para así clarificar hasta el último centavo de cada cuenta, de nada hubiera servido. La decisión ya estaba tomada de hace rato. El objetivo de la oposición es lo que va a pasar en unos momentos. Rechazar la rendición de cuentas. Así que felicitaciones. Van a cumplir con el objetivo, saldrán del recinto orgullosos diciendo “le rechazamos la rendición de cuentas”. Un gran logro para la oposición.

Nosotros seguiremos haciendo lo único que sabemos hacer: Trabajar, gestionar, acompañar, curar, educar, proteger y estar siempre, siempre presentes al lado de los vecinos”.

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