“He visto la vida de mis pacientes escaparse de mis manos”, aseguró un enfermero voluntario de la prueba de la vacuna contra el Covid-19

16 junio, 2020 Leido: 6

Un enfermero español residente en Reino Unido, Joan Pons, es voluntario en la prueba de la vacuna contra el coronavirus, que lleva adelante la Universidad de Oxford y esta mañana compartió su experiencia con LU 24.

“Soy enfermero y estoy trabajando en la primera línea de la Unidad de Cuidados Intensivos y he seguido muy de cerca esta carrera de varios países para sacar esta vacuna y una de ellas, ha sido la universidad de Oxford y vi en abril, que empezaban hacer pruebas con humanos y me pareció increíble”, relató esta mañana.

En este sentido, dio cuenta que hace unos 10 días “recibimos un email que se envió a todos los hospitales del Reino Unido, porque pedían ayuda a los enfermeros y los médicos que están trabajando en la UCI, porque querían ver como la vacuna reaccionaba en gente que estaba con más posibilidades de contagiarse el virus. Dije que sí y al día 5 me pusieron la vacuna”, detalló.

Aclaró Pons que su mujer desconocía la situación y señaló: “me dijo que estaba loco y no me habló por tres días. Al principio no dije nada, porque tenía que cumplir con exámenes y estudios. Cuando se lo dije se enfadó bastante”.

El profesional de la salud, se inyectó el virus el pasado 5 de junio: “están esperando que mi sistema genere anticuerpos. Cada semana me hacen pruebas y mes a mes, debo hacerme un chequeo médico. Si llego a dar positivo, es porque el virus está intentando atacar y verán si la vacuna hace lo que tienen que hacer”.

Pons, vive en Manchester; “yo trabajo en unos de los hospitales más grandes del país. Ha sido una de las etapas más crueles de mi carrera. He visto la vida de mis pacientes escaparse de mis manos. Sin poder tener sus seres queridos al lado, para dar humanidad a este virus”, dijo.

