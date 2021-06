Heber Sotelo Castro ratificó su denuncia contra un médico de Claromecó: “dañó física y moralmente a mi esposa”

25 junio, 2021 Leido: 38

Heber Sotelo Castro, uno de los vecinos que denunció presuntas irregularidades en la atención de un médico del Centro de Salud de Claromecó ante el titular del Ente Descentralizado, Julián Lamberti, y también en sede penal, aseguró a LU 24 que en su caso “hubo mala praxis, daño físico, moral y psíquico contra mi señora, que después de un mal diagnóstico está en tratamiento desde hace un año en el Hospital Argerich, gracias a la intervención de dos médicos de Terapia Intensiva del Hospital de Tres Arroyos que decidieron trasladarla y por eso se salvó”.

“Lo único que hacemos con mi familia es trabajar, vine a Claromecó desde Buenos Aires en busca de tranquilidad, pero lo cierto es que nunca pensé que nos iba a pasar algo así. De hecho, teniendo un accidente acá a 74 km de Tres Arroyos uno llega más rápido al Hospital que si vive en Buenos Aires que está lleno de hospitales. Y es muy grande el profesionalismo del Hospital de Tres Arroyos, no así este médico de Claromecó, porque si no han ocurrido más cosas fatales es gracias a las enfermeras”, sostuvo Sotelo.

“Acá hay que diagnosticar y trasladar, pero en mi caso no ocurrió eso. Mi señora se estaba tratando asiduamente por una enfermedad en Tres Arroyos, pero este señor Daniel Olivera se dejó ganar por la soberbia y con su diagnóstico erróneo, mi señora terminó con trombos en el corazón, un pulmón tapado, el otro funcionando a un 18% y trombosis en la pierna izquierda. Y cuando lo enfrenté agachó la cabeza. Una enfermera le dijo que si no trasladaba a mi esposa, se moría”, describió.

El vecino de Claromecó aseguró además que el médico “intentó hacer pasar a mi señora por enferma de Covid, y por eso también nos aisló a nosotros, pero eso no era así porque el examen dio negativo. Y si no era por dos médicos que se dieron cuenta del estado en que estaba, agonizando, y decidieron trasladarla, hubiera fallecido”.

Sotelo recordó que hace un año denunció al médico ante las autoridades municipales, ejecutivas y sanitarias, y luego hizo lo propio ante la justicia penal, y tras su planteo, aparecieron nuevos reclamos de vecinos. Y advirtió que “acá hay ambulancias, enfermeras, que hacen lo que tienen que hacer, pero no hay un profesional como la gente. Lo que necesitamos es un médico 24 horas solventado por el estado, y lo hay, pero los que están hacen un horario, después se van a la casa o a la playa, y si hay una emergencia van si tienen ganas. No se toman en serio este trabajo. Este médico se pasea muy orondo por Claromecó”.

