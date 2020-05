Héctor Gay: “En el interior la realidad es distinta y hay que descomprimir. Falta un plan para volver a la normalidad”

28 mayo, 2020

El Intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, se refirió esta mañana a través de LU 24 a la necesidad de lograr la reapertura de comercios del rubro indumentaria y calzado, propuesta que tuvo la negativa del gobierno provincial. Advirtió acerca de las diferencias sanitarias que se dan en Capital Federal, el AMBA y el interior de la provincia.

“Esto responde a las necesidades y a una cuestión sanitaria que está controlada en la ciudad, independientemente de los casos del Parque Eólico que se asignaron aquí, pero ni siquiera son ciudadanos del Distrito. Hace 15 días que se abrieron algunas actividades y nos quedó esto. El 11 de este mes, enviamos los nuevos protocolos y no nos respondieron de manera positiva. Hoy hay una suerte de bocinazo por esta situación”, sostuvo esta mañana.

Consideró el Jefe Comunal bahiense, que la situación es compleja “y se denuncia una suerte de competencia desleal y el comerciante ve como se le va el esfuerzo de años. Estamos de acuerdo con la reapertura, porque podrían abrir estos rubros con ciertos protocolos, y estamos ante la posibilidad de dar marcha atrás, si no lo cumplieran”.

Para Gay, “el impacto económico existe. Creo que llegó la hora de bifurcar un poco, porque una es la realidad del interior de la Provincia y otra, la de CABA y el AMBA y el de dos provincias que no tuvieron casos, porque hay actividades que aún no habilitan y sino hemos tenido casos hace días y dio resultados. Creo que falta un plan para volver a la normalidad. En el interior la realidad es distinta. Hay que descomprimir el interior, porque si no será irremontable las consecuencias económicas. Quizás llega el tiempo de tomar decisiones propias, cosas que solo conocemos los que estamos al mando de los distritos del interior”.

En este sentido, anunció que hoy los comerciantes aprovecharán la reunión del Concejo Deliberante que acompañará el reclamo a la gobernación “para hacer un bocinazo”, expresó.

