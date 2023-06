Héctor Lupino: “El citomegalovirus es más frecuente de lo que sabemos”

9 junio, 2023

El invierno cada vez está más cerca y los resfríos y este tipo de enfermedades son cada vez más habituales. Así las cosas, también está el citomegalovirus, que no es tan conocido, pero según el Dr. Héctor Lupino “es más frecuente de lo que sabemos”. En este contexto, dialogó con LU 24 y explicó: “Es un virus que pertenece a la familia de los herpes virus donde está el herpes mucocutáneo, el genital el de la varicela zóster o el de la mononucleosis infecciosa. Tiene la característica de que una vez que ingresan en el organismo, no se van más. Quedan en el algún reservorio como las glándulas linfáticas y puede activarse cuando las defensas bajan.”

Y agregó: “Hay un alto registro de personas que, con la extracción de sangre, tiene registro de tener anticuerpos ante el Citomegalovirus pero no tienen registro de haber pasado ninguna enfermedad relacionada. Un 50% en Argentina tiene estos anticuerpos, lo que indica que en algún momento de su vida tuvieron contacto con el virus, y es más frecuente de lo que sabemos.”

Por otro lado, y respecto a los síntomas, detalló: “Por lo general, las personas que padecen Citomegalovirus suelen ser asintomáticas o padecen una sintomatología tipo gripal inespecífico. Algunos desarrollan algo parecido a la mononucleosis infecciosa como malestar general, erupción en la piel, fiebre alta y generalmente deja una abstemia o cansancio que a veces dura meses. Después hay personas inmuno-comprometidas que pueden tener una reacción de este virus y tener enfermedades más graves.”

Y en cuanto a las embarazadas, enfatizó: “Con respecto a la embarazada, el problema es para el recién nacido. Porque la persona gestante que ha cursado la enfermedad durante el embarazo, sobre todo en el último trimestre y el bebé podría tener secuelas que se pueden ver de manera previa en las ecografías. En los bebes que han nacido con esta enfermedad, es la principal causa de sordera neurosensorial de origen infeccioso.”

Finalmente, y en relación al contagio, comentó: “La transmisión es por secreciones contaminadas con el virus, como es la saliva, orina, semen o la materia fecal también de los bebes. Es muy frecuente la transmisión de los bebes a los cuidadores. Y sobre la cura, concluyó: “Las enfermedades que provoca tienen sus tratamientos, pero no específicas para el virus en sí, porque este se aloja en el cuerpo y no se vuelve a ir del organismo.”

