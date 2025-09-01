Héctor Poggi y el impacto de la lluvia para los caminos rurales

1 septiembre, 2025 243

El temporal Santa Rosa no solo impacta en la ciudad sino también en el campo para conocer más detalles, el Director del Ente Vial Rural Héctor Poggi habló con LU 24 y dijo “sigue lloviendo, aunque no mucho, pero al ser tan constantes arruinan los caminos, y afectan las reparaciones terminadas”.

Sobre Tres Arroyos mencionó “el problema es que llovió en diferentes etapas complicando los arreglos hechos en los caminos rurales de la ciudad, esto nos lleva a empezar de nuevo cada trabajo finalizado”.

Finalmente, pedimos la colaboración necesaria para tratar de mantener cada camino rural ya que, no damos abasto en repararlos, a su vez, sabemos que las personas tienen que salir igual, pero les pedimos que circulen lo menos posible con los tractores y camiones”.

