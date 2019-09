Héctor Somovilla: “Ayer se sumaron voluntades y significó la unión de los tresarroyenses”

Uno de los responsables de la dirección del espectáculo presentado ayer en el marco de la inauguración del Polideportivo Municipal, Héctor Somovilla, destacó la emotividad, dinamismo y compromiso logrado por quienes formaron parte del gran evento que congregó una multitud en la jornada de ayer.



“Estoy emocionado hasta ahora por los mensajes que recibo, sobre todo de la gente que participó, que está muy contenta con lo sucedido. Para nosotros era una responsabilidad muy grande, porque teníamos que hacer algo a la altura de las circunstancias. El polideportivo es una monstruosidad, algo que impacta. Confiábamos en el grupo que teníamos, ya que hace muchos años que trabajamos en la ciudad en la cultura, pero este desafío de incluir al deporte y lo que debíamos hacer, hizo que solo solicitáramos el soporte técnico para que sea un espectáculo de envergadura. El resto fue ad honorem. Por amor al arte, a la ciudad y con eso técnico, se potenció el trabajo”, comentó a LU 24.

“Era nuevo trabajar con pantallas, efectos especiales y luces. Un trabajo en equipo que realmente me enorgullece. Para la gente salió todo como estaba planeado. Espectacular. Las cosas que pueden haber fallado para nosotros como organizadores, fueron imperceptibles para la gente. Cuando vez a la gente emocionada y ovacionando ya está”, indicó.

Somovilla, destacó la emotividad del acto protocolar, el ingreso de ex deportistas y actuales, para el corte de cintas como así también el reconocimiento y la participación de Miguel Lazarte.

Consideró que el evento fue dinámico, “estuvo ajustado con las luces y las pantallas, con un increíble trabajo de Emiliano Videla; Martin Rodríguez Blanco que no tiene techo con lo que hizo y en el pensar todo esto a nivel coreográfico; Andrea Tolosa con la técnica para transmitir la expresión corporal y los 26 referentes de cada uno de los deportes que hicieron el trabajo en sus espacios y esta semana nos juntamos todos cuando se hizo el ensamble general. Gracias al compromiso entre todos”, sostuvo aún conmovido.

Para Somovilla, “cuando suceden estas cosas, cuando la gente acompaña como lo hizo, es porque es para nuestro presente y nuestro futuro, sin banderías políticas ni religión de por medio. Ayer se sumaron voluntades y significó la unión de los tresarroyenses. Lo que además vimos, es que la gente no paró de emocionarse en todo momento”.

Finalmente, consideró que hay que demostrar que Tres Arroyos “tiene talento, futuro, y queda trabajar todos juntos para que ese polideportivo sea utilizado para las futuras generaciones. Unirnos para trascender, y es el compromiso de cada uno desde el lugar que ocupe, para potenciar ese polideportivo a pleno”.