Héctor Somovilla: “El Club Español atravesó este año como una institución sólida y unida”

24 diciembre, 2020

“Gracias a la radio hemos podido llevar a cabo actividades, cuando lo presencial no se pudo. Este fue un año atípico, que arrancó muy interesante con la participación del Club Español en un gran espectáculo en la Fiesta del Trigo, y luego vino la pandemia y un período al que fue difícil adaptarse. Pero hoy podemos decir que hemos superado esta instancia manteniéndonos en contacto, por Zoom, por Whatsapp, y hasta la Fiesta a la Virgen del Pilar, que a través de la radio y el acompañamiento de la gente se pudo hacer posible”, dijo Héctor Somovilla, en su balance del 2020 en la querida entidad de la calle Hipólito Yrigoyen.



También destacó la participación en el proyecto “Un océano de cartas” a través del Centro Cultural de España en Buenos Aires y el Centro de Documentación Epistolar. “Hace muchos años que el Club Español quería llegar a la Consejería Cultural de la Embajada de España y se nos hacía difícil; por la virtualidad, este año lo logramos. Pudimos estar en contacto, a través del canal de YouTube de la Embajada, con instituciones de todo el país y de Latinoamérica. Fue un año atípico pero de muchísimo aprendizaje”, destacó Somovilla.

“Lo más importante, creo, fue valorar el grupo humano que constituimos como comunidad, como institución, porque en la ‘normalidad’ uno no le presta atención a ciertos detalles que después se extrañan cuando no se tienen. Pudimos atravesar este período como una institución sólida; este diciembre nos encuentra unidos, hemos podido hacer las despedidas con los grupos de las distintas disciplinas, con distanciamiento y al aire libre. Y no sabemos qué nos depara el 2021, pero ya sabemos como tresarroyenses que tenemos como plus, más allá de las pérdidas y los dolores que hemos sufrido, la capacidad de adaptarnos, y que tenemos mucho que aprender y no está todo perdido”, concluyó Héctor.

