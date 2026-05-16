Héctor Somovilla, nuevo presidente del Club Español

16 mayo, 2026 0

Se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria del Club Español de Tres Arroyos, donde quedó conformada la nueva Comisión Directiva que tendrá la responsabilidad de continuar fortaleciendo la vida institucional de la entidad,en la que resultó designado nuevo presidente Héctor Somovilla.

Desde el club agradecen “profundamente a quienes formaron parte de la gestión saliente por el trabajo realizado y felicitamos a las nuevas autoridades, deseándoles una etapa llena de proyectos, crecimiento y encuentros para toda la comunidad. Seguimos construyendo, entre todos, un Club con historia, identidad y futuro”.

Los cargos

Presidente: Héctor Osmar Somovilla

Vicepresidente: Marcos Sánchez Rappallini

Secretaria: Milagros Rodríguez

Pro-Secretaria: Analía Raquel Sierra

Tesorera: Andrea Paola Tolosa Valle

Pro – Tesorera: Gianna Somovilla Andino

Vocales Titulares: Martin Rodríguez Blanco, Walter Oscar Fedeli, María Susana Fernández, Gisela Príncipe, Cristian López de Ipiña.

Vocales Suplentes: Irene Barbafina, Nora Covatti, María Susana Vassolo, Duli Herrera.

Revisores de Cuentas Titulares: Daniela Campusano, Claudia González, Bautista Romagnoli.

Revisores de Cuentas Suplentes: Noelia Frapiccini, Laura Pissani.

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