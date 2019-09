Heladería neuquina ofrece descuentos si la gente lleva su envase

Una promoción destinada a reutilizar envases que no generen contaminación por plásticos o telgopor fue lanzada por la heladería Merlí, ubicada en la Ciudad de Neuquén.



La iniciativa se lanzó a mediados del mes en curso, y a poco de difundirse la gente aprovechó el descuento del 10 por ciento implementado por la firma, y concurrió con su propio envase a comprar helado.

LU 24 entrevistó a Estefanía González, quien especificó entre otros términos que “tenemos una fábrica propia que compartimos con mi hermano, y la idea surge de crear conciencia para dejar de utilizar telgopor que es un material que no se degrada y es muy contaminante”.

“Luego de ver una nota realizada en Buenos Aires decidimos implementar este programa, y lógicamente es un costo menos para nosotros por lo que decidimos poner el descuento para reducir un poco el precio para el consumidor, como una forma de atracción para empezar a implementarlo; es la cuarta semana que tenemos la oferta y muchísima gente se empezó a acercar, estamos sumamente contentos”, agregó.

“De a poco se van haciendo más cosas, depende de la voluntad del comerciante como del usuario, no hay que esperar, no es cuestión plata sino cuestión trabajo, son cosas pequeñas porque no estamos acostumbrados, pero podemos empezar a hacerlo para empezar a reducir los contaminantes, y creo que si esto lo hacen las cadenas sería de gran utilidad, el precio varía mucho, de 530 se cobra 475 el kilo, y a partir de ahí el cliente lleva lo que desee, pero la oferta es por un kilo”, relató.

“Ojalá podamos implementar una moda”, dijo Estefanía, desde Merlí, que este domingo cumplió un año de su creación.