Helmuth Petersen y el recuerdo del expresidente Menem: “tenía un gran carisma”

16 febrero, 2021

El tresarroyense Helmuth Petersen recordó con LU 24 su vínculo político con el expresidente Carlos Menem, a quien acompañó incluso como candidato a intendente, y destacó la figura del dirigente peronista fallecido como “un gran presidente; la política económica la juzgarán las estadísticas y a su conducta, la justicia, que se tiene que poner los pantalones largos y no demorar más años y años en juzgar los hechos. No le pongamos leña al fuego ni agua para apagarlo”.

Petersen conoció a Menem cuando por primera vez fue a la Casa Rosada con un grupo de demócratas cristianos, encabezado por el diputado Orlando Ciccarelli. “Nos fuimos presentando uno a uno, él con un gran carisma, y cuando le dije que era de Tres Arroyos me tomó las dos manos y me dijo ‘los pagos de Chicha Volponi!’. Además me anunció que iba a venir por acá a inaugurar la Maltería Quilmes”, recordó Petersen.

“Yo lo imaginaba con una figura más imponente, pero en realidad era bastante pequeño, y de hecho usaba unos zapatos siempre impecables, con una plataforma con la que ganaba algún centímetro de altura”, contó el tresarroyense.

“Seguí tratándolo por terceros, usé las cédulas hipotecarias rurales de su ministro Felipe Solá, y reconozco que Menem dejó una impronta en el país, es alguien sobre quien se va a discutir y se va a hablar siempre. Y cada uno lo verá según el libro que lea”, concluyó.

