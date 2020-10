“Hemos hecho todo en tiempo y forma”, destacó la presidenta de CELTA respecto a las últimas obras

23 octubre, 2020 Leido: 154

Marisa Mendiberri, presidenta de la Cooperativa Eléctrica de Tres Arroyos, dialogó con LU 24, en el marco de las obras que ha estado realizando CELTA en los últimos meses.

En este sentido destacó que “hemos hecho todo en tiempo y forma. Gracias a los trabajadores que lo hicieron en forma incansable pudimos cumplir con todas las entregas”.

“Hemos podido llegar a San Francisco de Bellocq, hicimos la inauguración para la llega de fibra óptica y ahora estamos abocados a Claromecó, en principio de noviembre pensamos inaugurar la fibra óptica en Claromecó”, sostuvo, al tiempo que agregó que “llegamos también a San Mayol que para nosotros fue una deuda que pudimos cumplir así que estamos muy contentos porque hemos podido llegar a las localidades, que a los demás proveedores no les interesa llegar porque no son una gran fuente de ingreso”.

“En Claromecó nos hemos puesto una meta de llegar a 500 o 520 usuarios y por suerte la estaríamos cumpliendo así que estamos muy bien. La idea es inaugurar en noviembre”, destacó sobre la obra que comenzó a principio de año.

“La llegada a las casas por ahora hay zonas en las que se hará por aire y zonas que no, pero el hecho de llegar con fibra óptica a Claromecó mejora un 100% la calidad del servicio”, dijo, al tiempo que agregó que “tenemos bastantes socios del año pasado, a la gente que tiene el servicio en Tres Arroyos le brindábamos el servicio en Claromecó por lo que tenemos un importante número de asociados que cuentan con este servicio”.

“Todo esto nos permite vender megas a la Cooperativa de Claromecó como mayoristas, en algún momento nos sentaremos a hablar y seremos partícipes de una unión. Nosotros siempre pensamos en la hermandad entre cooperativas”, manifestó Mendiberri.

Volver