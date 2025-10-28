Hernán Arranz admitió que el peronismo necesita “un replanteamiento profundo”

28 octubre, 2025 0

El intendente de Monte Hermoso, Hernán Arranz, reconoció la sorpresa que generó el resultado electoral del último domingo. “No esperábamos este resultado, ni a nivel país ni provincial”, afirmó en diálogo con LU24, luego de que el oficialismo local cayera por un punto y medio frente a Libertad Avanza.

“A nivel local habíamos sacado casi el 60% en septiembre, con una diferencia de 34 puntos respecto al segundo. Veníamos de una victoria contundente, y ahora perdimos por apenas 90 votos”, repasó Arranz, quien destacó que la ausencia de una lista radical terminó polarizando la elección.

“El desdoblamiento fue un error”

El jefe comunal fue autocrítico respecto a la estrategia electoral del oficialismo provincial. “Históricamente el peronismo fue con todas las categorías juntas, y para mí ese fue el error. El desdoblamiento nos perjudicó. Lo planteamos en su momento al gobernador y en los medios, pero la decisión se mantuvo”, explicó.

Arranz consideró que los intendentes son claves para traccionar votos, y que separar las fechas debilitó la estructura del peronismo en varios distritos. “Las boletas arrastran de abajo hacia arriba*. Cuando tenés a los concejales, a los referentes locales, el movimiento se siente más fuerte”, sostuvo.

Replanteo dentro del peronismo

Tras el revés electoral, el intendente confirmó que habrá debates internos y reuniones dentro del justicialismo. “Claramente tenemos que generar un menú político que vuelva a generar esperanza. No cumplimos con esa expectativa a nivel nacional, y eso se reflejó en las urnas”, admitió.

Arranz adelantó que la próxima semana viajará a La Plata para comenzar el diálogo con otros dirigentes. “Recién empiezan a generarse reuniones. Hay que dejar que se baje un poco la espuma, pero el debate es inevitable”, señaló.

“Nos sentimos abandonados por el Gobierno Nacional”

Consultado sobre la situación actual de la provincia, Arranz fue contundente: “La provincia está ahogada, sin fondos coparticipables que no llegan. Nos sentimos abandonados por el Gobierno Nacional. Hay muchas obras del gobierno anterior que quedaron paralizadas”, denunció.

Aun así, el intendente remarcó que no hay resignación: “Esto no es perder un partido y rendirse. Hay que ajustar, entrenar para el próximo”, graficó con tono futbolero.

Cristina y el futuro del PJ

En cuanto al liderazgo dentro del justicialismo, Arranz pidió cautela. “Cristina sigue siendo la presidenta del PJ nacional. Habrá que ver si tiene ganas de continuar. Eso se definirá a fin de año”, opinó.

Para el intendente, el desafío será reconstruir la identidad del peronismo y volver a conectar con la gente: “Hay que generar esperanza y una lista competitiva. No está todo perdido, pero el tiempo corre y hay mucho por hacer”, cerró.

Volver