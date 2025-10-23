Hernán Arranz advierte que no será una temporada mala, pero habrá que ajustarse

23 octubre, 2025

En vistas a la preparación de la temporada de verano y el complejo contexto económico que atraviesan los municipios bonaerenses, el intendente de Monte Hermoso, Hernán Arranz, mantuvo una conversación con LU24 para dar más detalles de la situación.

“Tenemos un calendario amplísimo”, adelantó el jefe comunal, que confirmó la inauguración de temporada en diciembre con la Fiesta de la Cerveza, un Triatlón, y la carrera pedestre nocturna, además de diversas actividades previas para “ir promocionando el destino”.

Arranz reconoció que cerrar el año es difícil para los municipios: “Le debe pasar a Pablo ahí en Tres Arroyos, como nos pasa a todos los intendentes de la provincia. Estamos optimizando recursos y tratando de recomponer los salarios, porque hay una inflación bastante escondida”, señaló.

El intendente remarcó que la coparticipación llegó por debajo de lo esperado y que eso obliga a ajustar gastos. “Queremos dar una paritaria que le sirva al empleado municipal, pero está muy complicado todo”, afirmó.

Con relación al turismo, destacó que Monte Hermoso mantiene su atractivo como destino de segunda residencia y que el verano pasado se alcanzó un 50% de ocupación en febrero, algo que no sucedía hace años. Sin embargo, la catástrofe climática en Bahía Blanca —de donde proviene gran parte del turismo de fin de semana— impactó negativamente en marzo.

“Estamos en un contexto muy difícil. Bajó el turismo interno y aumentaron los viajes al exterior. Pero no creo que tengamos temporadas tan malas como las de 2001 o 2002”, expresó Arranz, quien pidió al sector privado “hacerle fácil a la gente decidir venir, bajando precios y afinando el lápiz”.

Sobre el escenario político y las elecciones del domingo, Arranz analizó: “Hay un gran enojo con el gobierno nacional. Yo creo que va a haber un amplio triunfo de Unión por la Patria en todo el país. Después veremos qué pasa, pero necesitamos que el gobierno termine su gestión con tranquilidad”.

