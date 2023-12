Hernán Arranz asumió la intendencia de Monte Hermoso

14 diciembre, 2023

Ante un Centro Cultural colmado, en oportunidad de conmemorarse los 40 años de democracia en coincidencia con el primer gobierno electo por voto popular en Monte Hermoso, juró el intendente Hernán Arranz. Asimismo, lo hicieron las nuevas autoridades del Concejo Deliberante y Consejo Escolar junto a secretarios y secretarias que conforman el gabinete del flamante jefe comunal.

La ceremonia contó con la despedida de consejeros y concejales salientes para luego tomar juramento a los entrantes. Además, se presentó un video conmemorativo por los 40 años de democracia y también por las cuatro décadas de la asunción del primer gobierno del distrito.

En primer lugar, se llevaron a cabo los juramentos de los consejeros escolares, en su totalidad representantes electos de Unión por la Patria: Ariel Llerandi, quien además quedó en la Presidencia del Cuerpo, y María Laura Ocaña; y los suplentes Natalia Zuázquita y Juan Castro.

En el caso del Concejo Deliberante, los nuevos concejales por parte del oficialismo son el Dr. Jorge Busca, Carolina Kais y Cristian Elzaurdia, y por Juntos por Monte Hermoso, Carolina Bertazzo y Brian Ollearo. También juraron los concejales suplentes, Camila Casariego, Lucas Such, Micaela Hurst. Por la oposición, María Victoria Ross, Raúl Gojenola y finalmente Mariana Lundvquist como Secretaria Legislativa.

Previo a la jura de los secretarios que conforman el gabinete de Arranz se entregaron reconocimientos a los familiares de los “Intendentes de la Democracia” de la ciudad: Rodolfo Majluf, Emilio Cardinali, Alberto Abraham, Marcelo Di Pascuale, Marcos Fernández y Alejandro Dichiara.

Arranz manifestó que “es una emoción inmensa para mí, después de mucho tiempo de trabajo es la primera vez que fui a una elección y recibir el apoyo de tantas vecinas y vecinos es un enorme honor, compromiso y desafío”.

“He visto crecer a Monte Hermoso desde que apenas era una villa balnearia de la zona, y solo puedo decir que todo este desarrollo se dio porque hubo un Estado presente. Sin él, Monte no sería lo que es”, aseguró.

“Se vienen momentos muy difíciles pero vamos a resistir porque el peronismo tiene una sola manera de gobernar y gestionar, siempre con la gente adentro” finalizó.

Expectante por el desarrollo de la temporada

En diálogo con LU 24, Arranz se mostró expectante por el desarrollo de la temporada estival.

“Tuvimos un periodo eleccionario bastante prolongado que claramente incidió con lo que tiene que ver la oferta y demanda de los alquileres, pero desde el balotaje a esta parte se fue destrabando”, expresó.

“Los destinos como el nuestro, Pehuén-Co y Claromecó van a estar totalmente colmados, habrá que ver la inversión per cápita que tendrán los turistas para que la temporada se defina como muy buena, excelente o buena”, añadió.

Por otra parte, sobre el rol del exjefe comunal Alejandro Dichiara, sostuvo que “siendo presidente de la Cámara de Diputados tiene un papel preponderante en Provincia, aunque no va a escapar al contexto lo que pueda o no llegar a hacer”.

Asimismo, consideró que “puede tener mucha voluntad, está muy consustanciado con Monte Hermoso y la región, pero la realidad es que todo lo que está pasando a nivel país va a repercutir en cualquier tipo de decisiones o contactos que se tengan”.

“Estamos muy felices por lo que le está pasando a nivel personal y en la sección tendremos una palanca importantísima ahí. Para lo que estamos viendo todo negro, es un aliciente charlar con él y tener su perspectiva”, concluyó.

Volver