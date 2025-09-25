Hernán Arranz: Balance fiesta de la Primavera y preparativos temporada Veraniega

25 septiembre, 2025 0

El Intendente de Monte Hermoso hizo referencia a las fiestas y movimiento realizadas en el Municipio por la Primavera.

Hernán Arranz en diálogo con LU 24 mencionó “anduvimos bastante bien ya que es un clásico y estamos muy contentos por cumplir con el calendario anual estipulado de acuerdo con lo paneado en los últimos años”.

“Los alumnos se preparan durante todo el año para venir a Monte Hermoso, los padres dejan a los chicos andar solos por la ciudad, algunos hacen sus primeras salidas, además están acompañados por sus padres”, resaltó.

Preparativos temporada de verano

“Con el paso del tiempo buscamos constituir a Monte Hermoso como un destino turístico, deseó y aseguró que “seguiremos con los preparativos para la temporada de verano, empezando con la 1º expo Cannabis a realizarse el finde largo de noviembre, ya que fue suspendida en marzo por el triste temporal que vivió Bahía Blanca, los primeros días de diciembre la tradicional Fiesta De La Cerveza”.

Además, el Funcionario informó “buscamos que los turistas puedan realizar actividades deportivas, asimismo planemos realizar un Triatlón, Duatlón y la carrera Pedestre nocturna, todo esto se arma con el fin de lograr aumentar el movimiento turístico, evitando lo sucedido en febrero del 2025”.

“Esperamos con ansias el comienzo de la temporada y creemos que en la zona habrá mucho movimiento no solo por los concursos pesqueros sino también, todas las atracciones pensadas en cada Municipio”, detalló.

En referencia a las reservas, mencionó que “de a poco empiezan a consultar precios, aunque el sector privado debe reunirse con las inmobiliarias y hoteles para definir el valor de alquiler”.

“Pese a la situación del país, Monte Hermoso continúa creciendo, sin liberarnos de la situación económica del país, a su vez notamos que decayó mucho el consumo”, finalizó.

Volver