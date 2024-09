Hernández, candidato radical por Evolución: “hubo reuniones por la lista de unidad pero no se dio”

El radicalismo tresarroyense lleva dos listas para la elección interna del próximo 6 de octubre.

Desde Evolución, Santiago Hernánez, quien es candidato a presidir la Comisión Directiva del Comité Enrique Betolaza, por Evolución, y enfrentará a la oficialista Adelante, dijo que “hubo reuniones para lograr la unidad pero no se dio, por lo que presentamos nuestra lista”.

Opinó que “no es nada personal, nada raro, simplemente uno quiere que vayan ciertas personas con ciertas ideas, pero no pasó, estuvimos quince días tratando de llegar a un acuerdo”.

Expresó que “perdimos por 13 votos en la elección anterior, y seguimos trabajando por el candidato a intendente, no se llegó, en este mandato yo soy segundo concejal suplente, y ahora soy candidato a presidente y me voy a abocar a eso”, dijo, y respecto a una candidatura para el año próximo dijo que lo de los concejales se maneja aparte, pero por ahora es suficiente; tenemos muchas ilusiones y veremos si podemos mejorar lo que se ha hecho; estamos recién arrancando y voy a ir al igual que los que estamos en la lista a hablar con los afiliados para mejorar y dejar lo que está bien”.

