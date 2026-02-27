Héroe sin capa: Rogelio “Colo” Rubio evitó una mala decisión de una mujer en el Puente Roca

Un acto de valentía y solidaridad conmovió a la ciudad, cuando Rogelio “Colo” Rubio, un vecino conocido por su gran corazón, impidió que una señora mayor con problemas de salud y anímicos se quitara la vida en el Puente Roca. Con su rápida intervención, logró persuadir a la mujer y personalmente la trasladó al hospital para que recibiera atención médica.

La acción de Rubio es un ejemplo de la solidaridad y empatía, sin buscar reconocimiento. Actitudes como éstas merecen del reconocimiento público, su gesto es digno de ser destacado y felicitado.

